Sorpresa causó entre los fanáticos de Breaking Bad el anuncio del actor Bob Odenkirk (quien interpreta a Saul Goodman) de que la película basada en la serie ya estaba filmada.

Ante las declaraciones de Odenkirk y la filtración del nombre de la película (El Camino), al parecer a Netflix no le quedó otra que liberar el trailer de la esperada cinta.

Lo poco que se sabe es que la película contará los hechos tras el final de la serie y se centrará en la huida de Jesse Pinkman, interpretado por Aaron Paul.

Fue el propio Paul quien publicó en su cuenta de Twitter una escena de Breaking Bad que sería clave para entender lo que se viene en El Camino.

Cats out of the bag…and the bag is in the river. Here’s a moment from Breaking Bad to slowly prepare you all for what’s to come. #BreakingBad #Netflix #Elcomino ⚗️💎💵💰 https://t.co/q3VdCCLxZe

— Aaron Paul (@aaronpaul_8) August 25, 2019