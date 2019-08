Dj Méndez se refirió a las fuertes palabras de su hijo: «Creo que necesita ayuda»

Luego de las fuertes palabras de su hijo contra Marcela Duque, Dj Méndez decidió referirse a la situación en Muy Buenos Días de TVN.

El cantante partió diciendo que «no es un cabro malo, es impulsivo, le falta aprender a decir las cosas, yo amo a mi hijo, no tirito para nada. No me complica lo que diga, pero tiene que hacerse cargo de sus palabras (..) Por mí nada fue por pantalla, mi amor por mi hijo es real, si su amor por mí no es real, eso tiene que decírmelo a mí».

Debido a las reiteradas preguntas del panel, el músico confirmó que la relación con Leo ha sido bastante escasa últimamente.

«Si él no me quiere hablar, es opción de él. Todas las cosas que le quiera a decir, se lo diré a la cara. No diré nada por la pantalla, cuando llegue a Suecia. Ahora la Marcela salió al baile, se va descargando y descargando (…) Ojalá esto lo vea, actos y consecuencias. Esto me llega, porque ella es una expareja, porque lo cuidó cuando era muy chico», agregó.

Sobre las acusaciones contra Marcela Duque, Dj Méndez aseguró que «él se fue de la casa, pero para él piensa que yo lo eché. Lo que para él es humillar, para mí es educar. En mi casa son mis reglas (…) Estamos preocupados por él, no sé cómo ayudarlo, quizá hay algo más afondo».

Además, afirmó «todos estos incidentes los ha escrito por Instagram cuando estoy fuera del país o cuando estoy en un avión. Él tiene rencor en contra mía, ojalá pueda estar ahí para ayudarlo, aunque le duela, aunque me desee la muerte. Creo que va por mal camino».

«No se cuentan en Instagram todos los abrazos, ahí no cuenta lo que he estado siempre con lo que le ha pasado. Sólo es enfoca en esto, por eso creo que necesita ayuda. Me da mucha pena con mi hijo, porque la gente lo conoce», concluyó.