Las denuncias llevaron a que tres funcionarias de un asilo para personas de la tercera edad fueran detenidas por la policía en Carolina del Norte, Estados Unidos, acusadas de agresión y de organizar peleas entre los residentes con demencia.

Marilyn Latish McKey, de 32 años; Tonacia Yvonne Tyson, de 20 años; y Taneshia Deshawn Jordan, empleadas de la casa de retiro Danby House, en Winston Salem, fueron imputadas maltrato e incentivar la violencia entre pacientes con problemas mentales, recoge la cadena Fox.

North Carolina assisted living facility workers accused of running dementia resident fight club. Marilyn Latish McKey, 32, Tonacia Yvonne Tyson, 20, and Taneshia Deshawn Jordan, 26, were each charged with assaulting disabled persons #animalshttps://t.co/VZc2dBLgb0

— Ted D. Bexar (@TedDBexar) October 14, 2019