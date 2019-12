El actor de 55 años se abrió como nunca antes en una íntima conversación con su amigo Anthony Hopkins.

El último tiempo no ha sido fácil para Brad Pitt. Ha debido lidiar con su mediática separación con Angelina Jolie, donde además, se supo que una de las principales razones del quiebre matrimonial fueron sus problemas con el alcohol.

El actor de 55 años es celoso de su privacidad, más cuando se trata de temas tan delicados como un quiebre familiar o adicciones. Sin embargo, en una reciente entrevista a la revista Interview se abrió como nunca antes. Esto porque su interlocutor era nada menos que su viejo amigo y compañero de labores Anthony Hopkins

En una conversación relajada y distendida, donde no intervinieron productores ni editores, el protagonista de “Seven” se sinceró y reconoció que agradece los errores y equivocaciones en su vida.

“Me estoy dando cuenta, como acto de perdón hacia mí mismo, que valoro los pasos en falso que he dado. Las elecciones que he hecho de las que no estoy orgulloso, porque me proporcionaron algo de sabiduría. No puedes tener lo uno sin lo otro”, señaló.

Cuando Hopkins le preguntó sobre sus problemas con el alcohol, Pitt no evitó la pregunta y fue directo. “Lo vi como una manera de escapar”, respondió.

Hay que recordar que en una entrevista anterior, el actor admitió que había asistido a Alcohólicos Anónimos, donde se sorprendió al ver a hombres que “se abrían y eran honestos” de una forma que él nunca había escuchado.

Además, reflexionó sobre los momentos actuales que se están viviendo, donde las personas se apresuran para enjuiciar al que está caído. “Creo que estamos viviendo un momento en el que somos extremadamente críticos y rápidos a la hora de tratar a las personas como si fueran desechables”.

“Siempre le hemos dado una gran importancia al error. Nuestras debilidades, nuestra vergüenza. Pero el siguiente movimiento, lo que haces después del error, es lo que realmente define a una persona”, agregó.

