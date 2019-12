Se comieron la banana pegada a la pared que costaba 120.000 dólares

David Datuna se comió lo que podría considerarse como la fruta más carta del mundo.

Hace algunos días se conoció la curiosa obra de arte “Comedian”, del artista italiano Maurizio Cattelan y que consistía en una banana pegada a la pared con cinta adhesiva.

Este trabajo fue exhibido en el Art Basel Miami Beach en Estados Unidos, pero lo que más llamó la atención del público y los medios fue su elevado valor: 120.000 dólares.

Aunque pareciera una locura, lo cierto es que la obra finalmente fue vendida por ese increíble monto. Pero la historia no termina ahí, ya que la banana se la comió un artista identificado como David Datuna.

¿Tendrá que pagar los 120.000 dólares?

Según explicó la galería de arte, esto no es así, ya que el precio que pagó el comprador no fue por la banana o la cinta adhesiva, sino por la obra en su conjunto y más importante aún pagó por el concepto.

Una muestra más de que el arte contemporáneo muchas veces es difícil de entender, por lo que más vale simplemente contemplarlo y disfrutarlo.

The piece of fruit taped to a wall at @ArtBasel in Miami Beach "offers insight into how we assign worth", @galerieperrotin says https://t.co/PBso7lvEVU

