Kidzapalooza presenta la «Ciudad de cartón» y confirma su cartel

Lollapalooza también tiene su espacio dedicado a los más chicos así que Kidzapalooza, ha anunciado novedades para esta próxima edición, las que comienzan con La Ciudad de Cartón, un tamaño niño de 600 metros cuadrados de cartón 100 por ciento reciclable.

Esta tendrá un colegio, una plaza central, viviendas, edificios, una zona de mercado para el intercambio de frutas y verduras, y una zona de astronomía, lugares que podrán ser intervenidos, apropiándose de este espacio familiar y vivir sus contenidos, desarrollando conceptos interconectados ideados para que los niños y la audiencia en general se sientan familiarizados con una experiencia única.

Al igual que en cada versión también habrá artistas, partiendo con Peppa Pig! que tendrá una interactiva zona en la que los peques podrán tener la oportunidad de conocer a Peppa y George y ver episodios de estreno con Discovery Kids.

Otra de las actividades destacadas están a cargo del programa infantil de Disney «Bia», los museos Artequin, MUI y Violeta Parra, y un pasacalle a cargo de Rodaje Callejero.

Además estarán Somos Cabros Chicos Sinfónico y Toto y la Momposina.

El viernes se presentarán Somos Cabros Chicos, Kalfu y Los Patapelá; el sábado, Peppa Pig Live on Stage!, La Banda Porota y School of Rock y el domingo, Totó La Momposina, Los Frutantes, Amadeus y School of Rock.