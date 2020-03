“Me salvó la vida”: “La Rancherita” fue operada de urgencia

Hace unos días “La Rancherita” dio que hablar tras su paso por la Divina Comida y sus declaraciones.

Pero ahora último preocupó a sus seguidores ya que contó que fue operada de urgencia.

Según contó Carolina Molina, esto fue a raíz de que unos exámenes de rutina le salieron ‘malos’.

A través de Twitter, la ex Rojo hizo un llamado a estar pendiente de los chequeo médicos.

«Quiero agradecer a quienes se han preocupado por mí. Hoy me operaron de urgencia por unos exámenes que me salieron malos, pero lo más importante de esto es que se detectó a tiempo. QUIERO DEJARLES ESTO A TODAS LAS MUJERES QUE NO DEJEN DE HACERSE SUS CHEQUEOS DE RUTINA. PORQUE EL MIO ME SALVÓ VIDA», escribió.

Tras su anuncio, varios seguidores quedaron preocupados, pero le mandaron todo su apoyo y le desearon una pronta recuperación.

«Ojalá estés bien», «Caro, pronta mejoría» y «Que te recuperes bien Caro», fueron algunos de los comentarios que le dejaron