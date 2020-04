En medio de la pandemia del coronavirus, varios se han puesto a disposición de hospitales para ayudar a los profesionales de la salud. Una de ellas es la princesa Sofía de Suecia, quien dejó de lado sus deberes reales para trabajar como voluntaria en un centro hospitalario de Estocolmo.

“En la crisis en la que nos encontramos, la princesa quiere involucrarse y hacer una contribución como trabajadora voluntaria para aliviar la gran carga de trabajo de los profesionales de la salud”, informó la Corte Real del país escandinavo.

La esposa del príncipe Carlos Felipe, quien ocupa el quinto puesto en la línea de sucesión al trono sueco, completó un programa de capacitación para unirse al equipo del Hospital Sophiahemmet, del cual además es presidenta honoraria.

Debido a que no es una profesional de la salud, su labor será asistir a los médicos y enfermeras en labores no médicas. Algunas de las tareas será “desinfectar equipos, hacer turnos en la cocina y limpiar”, dijo Pia Hultkrantz, portavoz del hospital, según señala People.

Hasta la fecha, Suecia ha confirmado más de 13.200 casos y 1.400 fallecidos por el COVID-19. La Corte Real compartió una fotografía de la princesa vestida de enfermera junto a otros trabajadores que usan batas y zapatillas.

Sweden’s Princess Sofia during a 3-day course volunteered to help out during the C-19 pandemic at the Sofiahemmet hospital in Stockholm. Go girl👏🏾👏🏾 pic.twitter.com/pTjASiq9bN

— Aïsha (@TheSussexes) April 16, 2020