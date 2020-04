En el parque Royev Ruchey, ubicado en Krasnoyarsk, Rusia, han tenido que ingeniárselas para que los chimpancés no se depriman durante el aislamiento humano por coronavirus, que tiene al lugar sin visitantes.

Tikhon y Anfisa, son dos de los chimpancés que habitan el zoológico y que son reconocidos por ser sumamente sociables. Tanto así que sus cuidadores notaron que comenzaron a mostrar señales de depresión por la falta de turistas luego que el parque cerrara el pasado 25 de marzo debido a las cuarentenas por la pandemia del Covid-19, recoge ADN.

A zoo in Krasnoyarsk has opted to show their chimpanzees cartoons as they're very, very bored without any visitors. Looks like they're enjoying a bit of the Lion King!https://t.co/zEFneqMxq0 pic.twitter.com/dquqcEZtiM

— Jonny Tickle (@jonnytickle) April 2, 2020