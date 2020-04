Quentin Tarantino es un cineasta con determinación que siempre se ha caracterizado por saber lo que quiere mostrar en pantalla. Sin embargo, en su última cinta, «Once upon a time in Hollywood», hubo una escena en particular que fue resuelta por el propio protagonista de la misma, el actor Brad Pitt.

A varios meses del estreno de la película, Tarantino explicó lo que sucedió detrás de cámara en la escena en la que Pitt se quita la camiseta sobre el techo de la casa de Rick Dalton, el personaje de Leonardo DiCaprio, para arreglar una antena.

Durante su participación en un reciente episodio del podcast de Amy Schumer, «3 Girls, 1 Keith», el director contó cómo él y el ganador al Oscar a Mejor Actor de Reparto sacaron adelante esa secuencia de la cinta, recoge La Opinión.

Ahí reconoció que él tenía una idea distinta de cómo debía ser la escena, que para ser sinceros, no era la más adecuada: «Fue divertido, porque en público Brad es un poco tímido con cosas como esas, pero también sabe lo que la gente quiere. Le dije: ‘Creo que quizás deberías desabrocharte la camisa hawaiana, te la quitas, y luego te sacas la camiseta'», contó Tarantino. El cineasta agregó: «A lo que él me respondió: ‘¿En serio quieres que pase por todos los botones? Me lo quito todo de una y ya'».

«Bueno, este tipo sabe exactamente qué hora es. ‘Cállate y deja que el maestro haga su trabajo’. Incluso cuando lo ves en la película, la forma en que se pone guantes de cuero y el cable en su boca, él sabe muy bien lo que está haciendo», finalizó Tarantino.