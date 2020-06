Asesora del hogar de Chino Ríos es furor en TikTok

Hace unas semanas se viralizó una broma que le hicieron al Chino Ríos, su esposa y su asesora del hogar, Alba Estrada.

La señora es muy activa en redes sociales sobre todo en Tik Tok donde tiene gran popularidad, reuniendo 2.683 seguidores.

La oriunda de Colombia que lleva 8 años trabajando en la casa de Ríos y comentó a LUN que siempre ha tenido una buena relación con él.

«Cuando le hice la broma del vaso de agua, y por la que él por supuesto me perdonó, ya nos habíamos hecho bromitas, pero sin pasar a llevar nuestra confianza. Y me llamó la atención porque algunas personas me escribieron que seguramente él me había retado y eso no ha pasado. Don Marcelo nunca me ha levantado la voz y ni siquiera de buena manera me ha dicho nunca jamás nada”, señaló.

En su cuenta de Tik Tok, @albaestrada04, la mujer es muy divertida e incluso se muestra jugando con las hijas del extenista.

“Yo empecé cuando los trillizos tenían poco más de año y medio. Lo mejor de esta experiencia es haber aprendido a crecer. Fue volver a ser niña, volver a sentir lo que los niños sienten, jugar con ellos. Siempre he sido extrovertida y que me digan que estoy loca es el mejor piropo que me puedan decir. Para mí la vida es un chiste y eso me ha llevado a tener una buena actitud”, expresó al citado medio.

Alba también reveló que cuando llegó a trabajar a la casa, ella no sabía quién era Chino Ríos. «En la entrevista doña Paula se rió mucho porque ella me decía: ‘Bueno, mi esposo es Marcelo Ríos’ y yo no le respondía nada, porque no tenía idea quién era ese señor. Así que después me preguntó de nuevo: ‘¿De verdad no sabes quién es Marcelo Ríos?’. Y le respondí: ‘Sí señora, es su esposo’. Y me parece que mi respuesta fue muy espontánea porque eso le causó mucha gracia”, relató.

Finalmente, en esa entrevista señaló que trabajar en la casa del extenista «ha sido la mejor experiencia laboral de toda mi vida y que he generado una gran gratitud hacia ellos por todo el cariño que me han ofrecido”.