Miley Cyrus revela íntimo detalle sobre su higiene durante la cuarentena

Desde su separación con Liam Hemsworth, Miley Cyrus volvió a ser la chica despreocupada e irreverente de siempre. Y durante la cuarentena ha mantenido ese espíritu, sobre todo durante algunas entrevistas por videollamada.

La cantante se ha mostrado muy activa durante el confinamiento gracias a las redes sociales. Recordemos que empezó un programa de entrevista a través de Instagram por el que pasaron grandes nombres como Demi Lovato, Selena Gomez, Ellen Degeneres, Millie Bobby Brown y hasta Elton John.

Hace unos días Miley volvió a ser tendencia a nivel mundial cuando se dirigió a algunos presidentes de países europeos. En el mensaje les pedía colaboración unificada en la lucha contra el coronavirus, sobre todo en lo que afecta a los grupos de población más desfavorecida.

Ahora la artista vuelve a dar que hablar y esta vez por algo relacionado con su higiene. La cantante acaba de ofrecer una entrevista a través de videollamada a Marc Malkin para el podcast «The Big Ticket Podcast», donde hizo una íntima revelación.

Luciendo su nuevo look, un corte de pelo muy rockero inspirado en el estilo de los años 80, Miley dijo sin miramientos: «En los últimos cuatro meses, creo que me he lavado el pelo dos veces. Una por ti y la otra por sir Elton John». Eso sería en el mes de abril y ahora, a fines de junio.

Las declaraciones de Cyrus han dado mucho que hablar y sus fans han llegado a una conclusión: Miley se debe referir a que no ha usado champú en los meses de confinamiento más que en dos ocasiones, pero sí que ha puesto la cabeza debajo del agua, o al menos eso prefieren pensar.