Hace unos días te contamos que Angélica Sepúlveda recibió una orden de embargo por una deuda de dos millones de pesos y que fue dejada en su antejardín.

En la oportunidad la exchica reality reclamó que las autoridades “no empatizan de verdad con la clase media, con los que estamos hasta el cuello con cuotas vencidas, amenazados con embargos, etc., terminando la pandemia va a quedar la patá y al igual que miles de chilenos, saldré a la calle a exigir”.

Ahora ella actualizó a sus seguidores qué ocurrió con la orden, luego de ser consultada en varias oportunidades: “Fueron días muy difíciles, sobre todo para mis padres, estuve a punto de volver a un reality, sacarle la cresta a un par de tontitas y ganar millones (broma, murieron los realitys en Chile)”.

Según la chiquilla contó “me asesoré con abogados y finalmente me acerqué al banco para lograr solución. Yo iba con la mejor de las sonrisas y energía positiva; me siento, el ejecutivo me dice: ‘Hoy, como estamos en momentos difíciles para el país, se ha ordenado quitar intereses, dar el máximo respaldo a las pymes, aquí estamos para servirle’ y bla bla bla. No les miento, mi corazón palpitaba mil por hora, pensaba para mí: ‘Qué bueno, saldremos de ésta’. Escuché todo y me dice: ‘Aquí está la deuda: ¡casi 2 millones y medio! Miro el papel y le digo: ‘Se equivocó, este monto no corresponde. Son solo 2 millones’… Me mira sonriente y me dice: ‘esto es lo máximo que podemos rebajar’”.

“Hasta ahí llegó mi alegría y buena onda, @bancoestado no ayuda en nada, mentira que están dando facilidades a las pymes, recortando intereses, moras… Lo único que quieren es que uno repacte y esté endeudado hasta el día de loly”, añadió.

Tras esto Angélica hizo una recomendación y reclamo a Sebastián Sichel, presidente de BancoEstado; “No se dejen engañar chiquillas y chiquillos trabajadores de pymes, lean bien, asesórese por un abogado, no firme nada. Nos están metiendo tres de una sin darnos cuenta, la ayuda no existe, falacias y habladurías del pésimo gobierno y políticos de turno. Les cuento mi historia para que vean que esto está pasando y a miles de familias las tienen sin auto, sin casa, sin negocio, de patitas en la calle, porque no hay cómo pagar, no se puede trabajar hoy por la pandemia y las deudas no pararon”.

Para terminar Sepúlveda acusó que “no existe, por ningún sector, voluntad de ayuda real para los que tenemos créditos y cuotas atrasadas, exigimos que paren los intereses, no corresponde que paguemos ni un peso de más. @sebastiansichel Sé que la gran mayoría está como yo hoy, sin plata y con deudas millonarias, quien necesite abogado les doy el dato de uno muy bueno, yo no pagaré ni un peso de más y la causa continúa en el tribunal”.