Justicia da luz verde al polémico libro de la sobrina de Donald Trump

Aunque la familia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó frenar la publicación del polémico libro de Mary Trump, una sobrina del mandatario, la justicia determinó que sí puede promocionar la publicación.

“Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”, es el título del libro escrito por la sobrina de 55 años, doctora en psicología clínica e hija de Fred Trump Jr., el fallecido hermano mayor del mandatario.

El juez Hal B. Greenwald en Poughkeepsie, Nueva York, rechazó los argumentos del hermano, Robert Trump, de que la sobrina no podía hablar públicamente sobre sus familiares debido a un trato al que llegaron sobre la herencia del padre de ella después de que falleció, según señala The New York Times.

Greenwald señaló que la prohibición de promocionar el libro va en contra del derecho de libertad de expresión. “Vistas en el contexto de las circunstancias actuales de la familia Trump en 2020, ofenderían las políticas públicas como una restricción previa al discurso protegido”, señaló.

El juez consideró “incorrecto” e “irrelevante” prohibir a Mary Trump que promocione el libro debido a que ya ha sido publicado y distribuido en grandes cantidades.

Algunas cosas que cuenta Mary en el libro es cómo la mentira es algo naturalizado en la familia Trump. De hecho cuenta que el presidente de Estados Unidos le pagó a alguien para pasar el examen de admisión a la prestigiosa Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania.

“Temía que su promedio de calificaciones, que lo colocaba lejos de la cima de su clase, arruinaría sus esfuerzos para ser aceptado”, señala la autora.

Foto: Shutterstock