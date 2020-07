Lionel Messi en el Manchester City: ¿Una aventura imposible?

Aunque se asegure que el argentino no dejará el FC Barcelona, hay que recordar que en el fútbol nada se puede descartar.

“Bernd Schuster no se va a marchar del Barcelona. Y Schuster se marchó del Barcelona. Michael Laudrup no se irá del Barça. Y Laudrup se fue del Barça. Luís Figo se quedará en el Camp Nou. Y Figo dejó el Camp Nou…”

Así comienza el periodista de ESPN Jordi Blanco Duch para ejemplificar que nada es imposible en el fútbol, por lo que la posibilidad de que Lionel Messi abandone el FC Barcelona, aunque se ve lejana, no se puede descartar.

Más ahora que el cuadro catalán está atravesando una profunda crisis y en la que el argentino no tiene nada más que ganar que algún título personal.

“Messi no se irá del Barcelona. Messi no se irá del Barcelona. Messi no se irá del Barcelona. Repetida una y cien veces esta sentencia”, dice el periodista para después instalar la duda: “Pero, ¿y si Messi se pusiera el mundo por montera y decidiera marcharse para acabar su carrera deportiva lejos de casa?”.

“Esa situación entre impensable e inverosímil se puede entender utópica. Y de cumplirse, ¿dónde le llevaría?”, se pregunta Blanco Duch.

Uno de los clubes que siempre ha sonado como posible destino del delantero es el Manchester City, comandado por el ex Barcelona, Pep Guaridola y que tras la decisión del TAS de levantar la sanción por “fair play financiero”, el club podrá competir en la Champions League, algo más que atractivo para cualquier jugador.

Con esa posibilidad en el horizonte el City tiene intenciones de fichar a alguna estrella de nivel mundial y qué mejor que Messi se reencuentre con su antiguo entrenador.

Sin embargo, el posible regreso de Neymar al Barcelona podría hacer que Messi se quede un tiempo más en el club para levantar por última vez una Champions con la camiseta azulgrana.