‘Me llamó dos veces’: Luis Medel se suma a la acusación contra Soa Ledy

Recientemente te contamos que Egor Montecinos en redes sociales «acusó» a Ledy Ossandón de proponer un ‘cuestionable’ acuerdo en ‘Pasapalabra’.

La idea de la profesora era formar un pacto en el que, ‘en caso de ganar uno de los cuatro, repartiéramos el dinero’, manifestó Egor, adjuntando los pantallazos de la conversación.

Esto, en el marco de un torneo en el que programa de Chilevisión que se denominó ‘Los 4 Fantásticos’.

Y ahora se sumó otro ex participante de ‘Pasapalabra’, Luis Medel, quien confirmó las palabras de su compañero a través de Twitter.

‘Hola buenas noches, soy Luis Medel y vengo a ratificar lo afirmado por Egor. Él me lo manifestó el día que fuimos a felicitar a Nicolás Gavilán, en el matinal de Chilevisión y no sólo eso… Él me lo contó después de que yo le conté que Ledy me había llamado DOS veces para amañar el resultado en caso de enfrentarnos’, explicó Medel.

‘Primero, para que empatáramos a propósito (No acepté y la vencí) y luego me volvió a llamar para que ‘nos repartiéramos’ el pozo en caso de que uno de los dos se lo llevase, esta vez le dije que no…».

‘Le dije que no, pero le ‘eché’ la culpa a mi señora’, fue parte de lo que salió a declarar Luis Medel en su red social