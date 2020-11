Recientemente se ha dado a conocer el caso de una mujer que denunció al Estado chileno por haberla esterilizado contra su voluntad y este tema cobra aún más notoriedad por estos días luego de que «BBC Mundo» expusiera su testimonio.

Ella, quien optó por ser identificada como ‘Francisca’, reveló que el procedimiento se lo hicieron en el Hospital de Curicó, en 2002, cuando iba a dar a luz. En ese momento jamás le preguntaron si quería quedar estéril o no.

“Yo me había enterado de que tenía VIH cuando estaba embarazada, pero no podía dar marcha atrás. Yo quería ser mamá, era mi sueño. No podía eliminar algo que yo quería (…) De verdad fue desgarrador, me duele el alma. Estaba con todo el dolor del parto y que una persona te esté diciendo que te vas a morir y que a lo mejor no vas a conocer a tu hijo y con todo el desconocimiento que yo tenía en ese momento, me da rabia, frustración”, señaló la mujer al medio internacional.

En su relato, también contó la discriminación que sintió por parte de las enfermeras debido a su condición. «Cuando me llevaron a la sala de parto, la enfermera me dijo que personas como yo [con VIH], no debían tener hijos y que yo debiera haber abortado», agregó.

«Personas como tú no deben tener hijos»: la denuncia de una mujer con VIH que acusa al Estado chileno de esterilizarla sin su consentimiento https://t.co/J7Iva6a2ei — BBC News Mundo (@bbcmundo) November 12, 2020

Al día siguiente a la mujer le informaron que la habían esterilizado a través de la ligadura de trompas. «No tenía ni idea de que me iban a esterilizar. [Después] Yo pensé que a todas las personas con VIH se lo hacían», confesó.

Hoy Francisca está demandando al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde el Hospital de Curicó evitaron referirse al tema aludiendo a aún se encuentra en análisis el caso. Desde el Gobierno señalaron que se está buscando llegar a un «acuerdo de solución amistosa» con la denunciante.