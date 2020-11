Steffi Méndez encantó a sus seguidores con elegante desnudo

Recientemente se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y debido a esta fecha especial, Steffi Méndez compartió una delicado desnudo en Instagram.

Y la joven quiso acompañar la postal con una profunda reflexión.

‘Qué casualidad que cuando decidimos unirnos y alzar la voz en contra muchas cosas de las que están pasando hace años, justo nos toque usar mascarillas en símbolo casi que de hacernos callar. (Reflexión personal)’, escribió Steffi, agregando el hashtag #nomasabusos.

En la semana internacional contra la violencia de género, ‘quiero manifestarme con esta linda foto del lente italiano persiano 💎@esy_alikhani’, agregó la influencer de 25 años.

Como era de esperar sus seguidores, la llenaron de halagos, destacando la elegancia de la fotografía.

Polémica por OnlyFans

Recordar que hace algunas semanas la hija de DJ Méndez anunció su arribo a la plataforma de contenido excluso OnlyFans.

Pero la noticia no fue muy bien recibida por algunos de sus seguidores. Y es que la mayoría asocia este sitio web con contenido pornográfico.

¿Qué respondió ella?

Muy en su estilo, la joven no se quedó callada y se defendió: ‘Tú eliges lo que quieres subir. Empelota o no empelota. porno o no porno. Tú eliges, pero tiene que ser exclusivo para que los fans paguen por ello (…) El contenido lo da uno. La creatividad está en uno’, comenzó aclarando.

‘Hoy en día hay gente que cree que estoy en la ruina o que estoy haciendo esto porque soy igual de “puta” que mi hermano, pero yo no le debo explicaciones a nadie’, respondió la chiquilla.