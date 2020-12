Falleció Tuck Tucker, dibujante de «Hey Arnold!» y «Bob Esponja»

Distintos medios estadounidenses han reportado el deceso del del dibujante Tuck Tucker, quien ha destacado entre otras cosas por su trabajo en series como «Hey, Arnold!» y «Bob Esponja».

El ilustrador murió el pasado 22 de diciembre a los 59 años por causas que no han sido comunicadas.

«Un gran amigo, un maestro del dibujo, un incansable bromista y un contador de historias brillante. Fue la primera persona que llamé cuando empecé ‘Hey, Arnold!’ porque era el mejor caricaturista que había conocido», escribió Craig Bartlett, creador de la exitosa producción de Nickelodeon.

Nick Lauer, actual caricaturista de «Bob Esponja» por su parte recordó que Tucker fue el responsable de que «Helga (Hey, Arnold!) cambiara y se transformara en un gran personaje».

Se debe destacar que además el profesional trabajó en «Rugrats», «Los Simpsons», «Family Guy», «El show de Ren y Stimpy» y «Las aventuras de Jimmy Neutron». Además, participó de la cinta animada de «La Sirenita» de 1989.

Last night I found out my mentor from college, Tuck Tucker, passed away. He was a wonderful man with a great sense of humor. I learned so much from him. You might know him from Spongebob and Hey Arnold (he was a big reason why Helga turned out to be such a great character) –

— Nick Lauer (@nicklauerart) December 23, 2020