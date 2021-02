Acusan a Perla Ilich de «Hacer perro muerto» en un local de Pucón

Perla Ilich al igual que muchos está de vacaciones por lo que en redes ha mostrado parte de su viaje con su familia.

La joven anda en el sur pero al parecer no todo ha resultado de lo mejor.

Esto porque en su paso por Pucón un trabajador de un restaurante la «funó» por redes sociales.

Ya que la chiquilla habría hecho «perro muerto», es decir, irse sin pagar la cuenta junto a su familia.

«ATENTOS a todos los dueños de los locales de Pucón, hay un grupo de gitanos acompañados de una ex famosa llamada Perla, que están haciendo PERRO MUERTO. Acaban de irse sin pagar una cuenta de alto monto, andan en un carro dodge ploma.

Tengan cuidado de estos gitanos, por favor que nos les pase», fue lo que escribieron en un grupo de Facebook de Pucón.

¿QUÉ RESPONDIÓ PERLA?

Como era de esperar la exchica reality se enteró de esto y respondió para aclarar la cosa.

«Hace un par de días fui con un grupo de amigos a comer a un restaurant en Pucón como cualquier persona y llegó una persona gitana también con su familia a comer ahí. Lamentablemente hubo una confusión y esa persona no pudo cancelar la cuenta.

Yo con mi familia en mi mesa y mi grupo de amigos salimos normal porque todos pagamos nuestras cuentas.

Cuando salí del restaurant, un mesero corrió detrás de mí para decirme que un gitano no había pagado la cuenta. Le expliqué que yo no me puedo hacer cargo por todos los gitanos de Chile por ser conocida», comenzó escribiendo Perla Ilich.

Luego, explicó que «él me pidió disculpas y me dijo que yo estaba en lo cierto. Le mostré mi boleta, me dijo que no era necesario y me dio un buen trato. Aún así el restaurant publicó nombrándome a mí en su publicación. Que un grupo de gitanos que estaba conmigo estaban haciendo perro muerto o gato muerto no sé cómo se le llama en los restaurantes de Pucón. Cosa que de mi parte y de la parte de mis amigos no fue así», agregó.

Fue aquí, donde Perla Ilich se molestó con el tema y también le dio tristeza toda la situación. «Me enojé mucho y sentí mucha pena al ver que aún hay gente que pone a todos en un mismo saco, siendo que no es así. Porque cuando a mí me robaron en mi casa (…) cuando me amarraron, me golpearon y se llevaron todo mis bienes materiales que yo tenía, yo no puse a todos los chilenos en un mismo saco. Porque no es así. Así como hay gitanos bueno hay gitanos malos y así como hay chilenos buenos, hay chilenos malos. Y nadie se puede hacer cargo por nadie. El racismo es algo horrible y algo que detesto», fueron parte de las palabras de la gitana.

Finalmente, la misma persona que había hecho la primera publicación, salió a pedir disculpas públicas a Perla Ilich. «Queremos informarles que el problema fue solucionado, y la persona vino y pagó su cuenta (…) Agradecemos su honestidad y nos disculpamos con la señorita Perla, al grupo y a toda la comunidad gitana con todo el respeto que se merece», fueron parte de lo que escribieron.