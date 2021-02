Mila Correa de «Amor a Prueba» revela su lucha contra el cáncer

Muchos recordaran a Mila Correa quien participó en «Amor a Prueba» y además fue polola de ‘Junior Playboy’,.

Ahora esta joven ha dado a conocer su lucha contra el cáncer.

En Instagram su hermano escribió un mensaje dando a conocer la enfermedad de Mila, y según sus palabras la enfermedad se diagnosticó en octubre de 2020.

«Mi hermana fue diagnosticada de Cáncer en Octubre del año pasado, fue una revolución en su vida, ella ha querido estar lo más reservada posible», dice él.

Mas adelante agregó ella «ha querido cumplir bien con sus compromisos, responsabilidades y con su campaña solidaria. Como hermano, todo lo que diga sobre ella, seria poco. Su Luz y Fuerza Interior es más fuerte que cualquier pronóstico. Su Fe y energía mueve montañas y todos los que la rodeamos».

«Nuestra familia y su círculo íntimo ha estado 100% para ella, rodeada de mucho amor. Sigue siendo la misma niña, con la misma risa traviesa, pero mas fuerte que nunca . A todos los que hasta ahora, han reservado este momento tan de ella Muchas gracias ! Nosotros solo tenemos agradecer por la oportunidad de tenerla y que a todos esta nueva etapa, nos esta enseñando y dejando un gran aprendizaje», agregó el hermano de la ex «Amor a Prueba».

MILA Y SU ENFERMEDAD

Tras la publicación de su hermano la joven quiso dirigirse a sus seguidores y contar un poco cómo ha sido este proceso.

«He tratado de buscar las palabras correctas, pero creo que en este exacto momento no tengo frases perfectas…Has llegado como un huracán en mi vida, revolucionando todo. Me has hecho llorar, me has hecho reír, me has hecho sentir una niña desconsolada y me has hecho sentir más mujer que nunca…», fue parte de su mensaje.

Además la modelo sorprendió en sus historias de Instagram, al mostrar su nueva apariencia tras perder su cabello producto de la enfermedad. «Y esta soy yo, una persona enormemente feliz y agradecida», escribió la ex «Amor a Prueba» junto a una selfie donde se muestra muy sonriente.