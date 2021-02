Jorge Zabaleta compartió fotito del recuerdo con Mayte Rodríguez

Jorge Zabaleta lleva años siendo parte de distintas producciones peor su debut fue en 1997.

Así es ya que el chiquillo formó parte de Playa Salvaje, la que fue escrita por Pablo Illanes y dirigida por Óscar Rodríguez.

Y ahora el intérprete subió una fotito del recuerdo de esos tiempos pero lo hizo de una llamativa forma ya que publicó una fotografía en la que aparece junto a Mayte Rodríguez, en ese entonces una niña.

De hecho la misma actriz fue quien le proporcionó la imagen.

“Esta foto me la mando @mmayte_rodriguez hace un tiempo. Es de la época que me decía ‘tío’ jajajaja. Hay tantas personas a las que uno no agradece lo suficiente por darte esa primera oportunidad y fue su papá, Óscar Rodríguez, el que me la dio en TV“, recordó Zabaleta.

Mediante estas palabras, aprovechó de tributar al director de teleseries. “Gracias por esa tremenda primera oportunidad que cambio mi vida para siempre“, expresó.

La imagen se llenó de comentarios nostálgicos de sus seguidores, quienes le recordaron algunos de sus personajes.