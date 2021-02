Nacha Michelson cuenta con miles de fans y muchos la siguen desde su paso en por los realities.

Resulta que la joven está de vacaciones en México y se ha dedicado a compartir registros de su descanso.

Recientemente Ignacia publicó una fotito en la que aparece de espalda y luce un pequeño traje de baño dejando ver todos sus atributos.

Pero nada hacía presagiar que le lloverían las críticas. Esto porque muchos aseguran que la joven se puso mucho implante en su trasero lo que hace que sus piernas se vean extrañas.

«Esas piernitas son muy delgadas para ese cuerpo», «Se ve mal la mina y punto. Tiene una operación mala hecha en el poto , se le ve deforme», «jajja sii es una deformidad jaja», «Con tanta operación estas con el cuerpo extraño», «tiene piernas de pollo y una pelota de silicona en el trasero que se ve horrible», son algunos de los comentarios que recibió en la publicación.

Mira acá la publicación:

¿Qué respondió la chiquilla?

Como era de esperar, Nacha Michelson se defendió de la mala onda fiel a su estilo.

Así que la joven luego hizo otra publicación luciendo su figura en bikini con detalles y accesorios de cuero, además de unas botas negras.

«Amo mis piernas flacas. No pedí tu opinión sobre mi cuerpo yo me siento plenamente feliz , me lo hice a mi manera y como me gusta», escribió junto a la fotografía respondiendo a todos quienes la critican.