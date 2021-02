Pareja de diputada Jiles habla de querella por dichos de Marcelo Ríos

Esta semana Pablo Maltés quien es pareja de Pamela Jiles participó en «Mentiras verdaderas».

Allí se refirió a la querella contra Marcelo Ríos , la que surgió por las su acusaciones de él contra la diputada por intento de abuso cuando era un adolescente.

Según lo que dijo el extenista en noviembre pasado en «Las indomables», esto habría ocurrido cuando tenía 14 años.

«Me sentó en la cama y me hizo una entrevista para un canal. Me empezó a conversar y me dijo, bueno, estaba mi mamá, ‘la última etapa de la cuestión la vamos a hacer en la ducha. Tú te sacas la ropa y tení que hacer la entrevista en la ducha’. Lo juro. Fue en mi casa, donde mis papás. Mi mamá le dijo: ‘señora, pare su hueveo’ y la echaron (sic)», expresó.

LA OPINIÓN DE PABLO MALTÉS SOBRE LAS ACUSACIONES

Sobre este tema Maltés, quien ahora es candidato a gobernador metropolitano, señaló en el programa de La Red que esta entrevista la hizo Jiles cuando trabajó en TVN. Pero aseguró que los detalles no son ciertos.

«Todo es calumnioso, injurioso y está tipificado como delito, porque todo eso implica abuso sexual infantil», señaló descartando que ella haya sido echada de la casa de Ríos.

Respecto a los dichos, la pareja de Jiles expresó que: «Nos pareció que era gravísimo, lo que se veía y escuchaba en ese programa. Hay una imputación de la comisión de un delito. Pamela Jiles es una periodista y además es una diputada de la República. En el contexto en que se realiza esta entrevista, de la nada el tenista Marcelo Ríos lo que hace es relatar un hecho, que él jura por sus hijos que es cierto, que es gravísimo».

Además, él siente que se ensañó con Jiles. «El detalle de lo que dice es terrible porque es respecto a una mujer, que es una figura pública, que por lo tanto su prestigio, su honra es muy importante para el ejercicio de la actividad parlamentaria y también del periodismo. Entonces los detalles en realidad no creo que son tan relevantes como la imputación de lo que esos detalles pretenden instalar», explicó.

LA QUERELLA CONTRA RÍOS

Destacar que durante el programa de La Red Maltés reveló que hicieron una querella contra el extenista por injurias graves, en grado de desarrollo consumado, descrito y sancionado en el articulo 29 y siguientes de la Ley N° 19.733.

Según indica El Filtrador, esto solicita una pena de reclusión menor en su grado mínimo y una multa de 10 UTM contra Ríos.

Además sostuvo que esperan que se haga justicia. «Que haya un tribunal que determine si efectivamente aquí hay una comisión de un delito por parte de quien profiere estas calumnias e injurias. Nosotros estimamos que sí», contó.

Sobre la posibilidad de desistir la querella ante unas disculpas de Ríos, señaló que dependerá. «Habría que ver si está en condiciones en unos términos que sean rigurosos, serios. En realidad lo que tiene que lograr hacer es revertir la situación al punto original», expresó.

Recordemos que Chino Ríos se desdijo que las acusaciones, asegurando que Jiles «nunca me trató de violar o quiso violarme». Para la pareja de la diputada, estas disculpas fueron planteadas «en unos términos que resultan poco insatisfactorios».