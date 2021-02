Pidió disculpas: Justin Timberlake mandó mensaje a Britney Spears

El cantante estadounidense Justin Timberlake decidió tomar sus redes sociales y pedirle disculpas a su ex novia Britney Spears.

Esto luego de que se estrenara el documental «Framing Britney Spears», donde la investigación del diario The New York Times, junto a FX y Hulu, diera a conocer la vida de la princesa del Pop, centrándose en imágenes inéditas.

Una de ellas tiene que ver con su relación con el cantante Justin Timberlake, donde él dio a conocer a la prensa que había mantenido relaciones sexuales con la cantante y, después, cuando su relación terminó la desprestigió en los medios.

En ese tiempo, tanto la prensa como el propio Justin, le echaron la culpa a la intérprete de «Baby One More Time» sobre el haber sido infiel, lo que habría dado por terminada la relación.

Tristemente la imagen de Britney quedó por los suelos, mientras que Justin figuraba como la víctima.

De hecho, esta imagen quedó apoyada con el videoclip de la canción «Cry me a river», donde Justin sale acompañado de una actriz que tiene rasgos muy similares a Britney.

Y fue a raíz de esta situación, que varios fanáticos, tanto de Spears como de Timberlake, se indignaron por la situación y le exigieron a Justin que se disculpe con la cantante.

Y el cantante respondió a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Justin Timberlake, subió una foto donde se refirió al tema y pidió disculpas no solo a su ex novia y colega Britney Spears, sino también a la cantante Janet Jackson.

«He visto los mensajes, las etiquetas, los comentarios y la preocupación, y quiero responder», partió diciendo.

«Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en esos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo«, agregó.

«Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente porque me preocupo por estas mujeres y las respeto, y sé que fracasé», añadió Justin.

«Sentí la necesidad de responder porque todos los involucrados merecían algo mejor y, más importante, porque esta es una conversación más grande de la que deseo de todo corazón formar parte y crecer», finalizó.

Cabe recordar, que el cantante tuvo una polémica con Janet Jackson, cuando al finalizar el show de medio tiempo de la Super Bowl, el cantante le rompiera la polera a Jackson y mostrara uno de sus pechos.

Tristemente, la que salió mal parada de esta situación fue Janet no Justin.