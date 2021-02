Este lunes se ha dado a conocer una triste noticia para el mundo del espectáculo.

Esto porque según publicó TMZ Dustin Neil Diamond (44) quien ganó popularidad por interpretar a Screech en la serie Salvados por la campana murió tras una larga lucha contra el cáncer.

Destacar que él padecía un cáncer de pulmón en fase 4, una enfermedad que sus representantes asociaron con estancia en «cuestionables hoteles o moteles baratos» en los que tenía que hospedarse para trabajar.

«Ya se está sometiendo a quimioterapia, así que estará allí al menos una semana más y luego sabremos cuándo volverá a casa”

“La semana que viene comprenderemos mucho mejor la gravedad de su enfermedad y los tratamientos que necesitará para estar bien», anunciaron en aquel entonces.

Su deceso ocurrió en el hospital de Florida donde ingresó hace unos días, según han informado sus representantes al medio estadounidense.

Fue a finales de enero cuando estos confirmaron a Entertainment Weekly que Dustin había tenido que ser hospitalizado debido a los fuertes dolores que sentía por todo el cuerpo.

Dustin Diamond Dead at 44 After Battle with Stage 4 Lung Cancer https://t.co/ICLNmnyDbc

— TMZ (@TMZ) February 1, 2021