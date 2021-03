Recientemente Yurii Tolochko ha hecho noticia por algo bien llamativo. Resulta que él es un reconocido fisicoculturista que se casó con una muñeca sexual inflable el año pasado.

Pero el mor se acabó por lo que se separó y ahora quiso casarse nuevamente pero no con una mujer real si no que con un juguete de carácter sexual.

En redes sociales Yurii se encargó de contra la firme revelando que ya no estaba con su amada: “Rompimos con Margo. Todavía no estoy listo para hablar sobre las razones del divorcio”, comentó el deportista tras la ruptura.

Debemos destacar que este chiquillo es bien popular en su país y es un motivado activista por los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBT+.

Cuando se casó con Margo, él se encargó de que todo su público en Instagram conociera a su primera esposa.

La unión entre el deportista y la muñeca no duró mucho y decidió finalizar la extraña relación. Pero eso sí, no estuvo mucho tiempo soltero, ya que de una, consiguió una nueva pretendiente, esta vez de pelo castaño. Clarito está que a Yurii no le gusta estar solo y necesita el apoyo de una «chiquilla».

El nombre de nueva mujer es Lola. “Ahora tengo una nueva esposa, Lola, y no voy a parar, quiero hacerme un harén”, comentó el hombre, dejando en evidencia que quiere tener varias esposas en su familia.

En una de las últimas publicaciones del físicoculturista ruso, le preguntó a sus followers su opinión sobre este tipo de juguetes en casa. “Especulemos! ¿Por qué un hombre necesita una muñeca sexual?, ¿Qué preguntas puede resolver esto?, ¿Podría ser esta una solución sostenible para las necesidades específicas de los hombres?», comentó Yurii.