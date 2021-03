Faloon Larraguibel tiene más de 801 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Usualmente la modelo usa su red social para compartir su vida en familia y sus videos de Tik Tok.

Este miércoles una de sus publicaciones llamó la atención de sus seguidores por cómo lucían sus dientes. Muchos de los usuarios no se contuvieron a la hora de criticar su dentadura blanca y perfecta, debido a las carillas que se puso hace algún tiempo.

Algunos de los comentarios fueron: «Mal el dentista, te debió orientar mejor», «Pucha siento decirte esto, pero no te ves bien con esa sonrisa… eras tan linda», «Faloon te encuentro muy linda y simpática, pero tus dientes me perturban».

Tras la polémica Faloon se cansó de ver comentarios mala onda en su post, así que hizo un live en Instagram para aclarar la situación. Dentro de la transmisión aprovechó para compartir reflexiones a la opinión de las personas.

“Me puse a subir tiktoks y qué onda la gente para criticar, yo no se te lo juro que a mi me da risa, no me afecta en nada, pero es cuático» explicó

Además la ex Yingo aprovechó de referirse a la actitud de la gente que critica el físico de otros en redes sociales

«Yo no sé cómo puede haber todavía esa moda de estar criticando al resto, eso ya paso de moda, burlarse del aspecto físico de otra persona ya pasó, eso creo yo. Estamos todas en querer apoyarnos, aceptarnos, pero no se nota, es solo de la boca pa fuera. Predican pero no practican» reflexionó Faloon.

También se tomó un tiempo para hablar sobre cómo lucen sus dientes: “es impresionante, si a mi me faltara un diente también me huebiarian, si tuviera los dientes sucios también me hue…. entonces, ¿qué pasa?”.

