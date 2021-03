La actriz Loreto Aravena usó su cuenta de Instagram para dar a conocer la incómoda situación que vivió en una farmacia el día lunes.

A través de sus historias, la actriz contó que fue a una farmacia en la comuna de Puente Alto a comprar un medicamento. Según contó cuando llegó a su casa se dio cuenta que una tira venía completamente vacía.

“El descriterio de Farmacia Ahumada. Compro un remedio, llego a casa y una tira completa de remedio viene vacía. Regreso a reclamarla y me piden la boleta. Obvio que la metí a la basurero apenas salí de la farmacia, pero tengo la transacción del banco que indica lugar, hora, etc” escribió en su publicación.

Aunque Loreto mostró la transacción del banco, aseguró que en el local no quisieron cambiarle el producto porque no tenía la copia física de la boleta.

Pero la peor parte fue que la vendedora la mandó a buscar la boleta en la basura. “Me dice ‘vaya a buscar la boleta al basurero’ y yo, ¡plop!”, continuó contando Loreto en sus historias

Minutos más tarde también aclaró a lo que se refería al usar la palabra descriterio: “Ojo: el descriterio al que me refiero no es que no me cambien el producto por no tener la boleta, ¡es que me manden a hurgar la basura para encontrarla!”.

Más tarde Loreto contó que había podido solucionar su problema contactándose directamente con el laboratorio.

«Ellos cambiara el remedio por uno nuevo, directo a mi domicilio» explicó, además añadió que le aseguraron que no era necesario que tuviese la boleta para ese servicio.

Farmacias Ahumada también se contactó con ella para pedir disculpas. “Lamentamos las molestias ocasionadas, nos sentimos muy avergonzados del mal rato que tuviste que pasar” le escribieron por mensaje interno.