Lil Nas X lanza zapatillas con sangre humana y se lleva demanda de Nike

Son varios los artistas que se están atreviendo con el lanzamiento de zapatillas durante esta temporada. Partió Bad Bunny con sus «The first café» en colaboración con Adidas y ahora le sigue el rapero Lil Nas X.

Las zapatillas del rapero entraron en polémica cuando se informó que estas tendrían una gota de sangre humana en ellas, precisamente en la suela. Las «Satan Shoes», como las nombró Lil Nas X, están hechas en colaboración junto al colectivo de internet MSCHF.

Según mencionó La Tercera, se crearon sólo una cantidad exclusiva de pares y fueron puestos a la venta el pasado 29 de marzo. Hay 666 pares del calzado, estos están numerados individualmente y se venden por $1.080 dólares cada uno.

JUST IN: All 666 of Lil Nas X’s limited edition Satan shoes sold out in under a minute pic.twitter.com/PJv00vjaR5 — XXL Magazine (@XXL) March 29, 2021

La demanda de Nike

Sin embargo la polémica con el calzado no terminó ahí. Y es que, si bien las zapatillas corresponden al modelo Air Max ‘97 en color negro y rojos de la marca Nike, estás están modificadas con un pentagrama dorado, una inscripción de pasaje de la biblia refiriéndose a Satán y una burbuja de plástico que contendrá la gota de sangre humana.

Sin embargo, Nike no fue parte de la creación de estas zapatillas. Y es por lo mismo que la multimillonaria marca de ropa interpuso una demanda al rapero. Y es que según lo que recogió el medio The Verge, la demanda de la marca es debido a un daño en su imagen como compañía. Esto porque se piensa que el producto es propio, cuando en realidad es una modificación fuera de la marca y por terceros.

Las zapatillas se unen al polémico estreno del nuevo video musical de Lil Nas X, «MONTERO (Call Me By Your Name), el cual tiene un escenario e inspiración satánica y que ha despertado es descontento de algunos sectores más conservadores de la sociedad.

Por su parte, el intérprete de «Old Town Road», no se ve muy arrepentido al respecto. Frente a la viralización y la controversia que causó el calzado, el rapero por medio de su canal de Youtube, ofreció unas disculpas falsas en un video al que agregó imágenes de su video musical.

De la misma forma bromeó sobre la demanda en su cuenta de Twitter. «Yo después de la demanda de Nike», mencionó en el «tweet».