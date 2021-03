Una vez más Festigame trae información sobre juegos para celular a Radioactiva, esta vez sobre la Pikmin saga.

Niantic continúa trabajando junto a Nintendo, ahora la desarrolladora que es experta en la tecnología de la realidad aumentada y que ha creado los exitosos Pokémon GO y Harry Potter: Wizard Unite, está creando otro título para móviles inspirado en una saga de la gran ‘N’.

Pikmin App se perfila como una nueva adaptación a este género. VGC tuvo acceso a la versión beta, que de momento solo se encuentra disponible en Singapur. El juego arranca con una premisa muy concreta: a los jugadores se les proporciona una bolsa de objetos que incluye plántulas de la saga de Pikmin. A medida que andamos en la vida real, estas criaturas absorben la energía que se genera al caminar. Una vez acumulada la energía suficiente, se activa la siguiente fase en la vida virtual de los Pikmin, cuando ya brotan definitivamente.

We’re overjoyed to make new memories with our partners at @Nintendo and YOU! 🌱 Imagine exploring the world through the wonder of AR and alongside all of your pals – including your new #Pikmin friends! Learn more about our partnership here: https://t.co/TiQ10S8kMR pic.twitter.com/YUpp4P33NA

— Niantic, Inc. (@NianticLabs) March 23, 2021