Isapres no realizarán alza en sus planes para el periodo 2021-2022

Un llamado a clarificar los cobros de los planes de las Isapres hicieron los integrantes de la Comisión de Salud a la asociación del ramo. Luego que en la última sesión de la instancia se revisara el congelamiento de los valores de los periodos 2020-2021 y 2021 -2022.

El presidente de la Comisión, el senador Rabindranath Quinteros junto a los legisladores Carolina Goic, Ena Von Baer y Guido Girardi solicitaron al presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, explicar qué pasará este año luego que todas estas entidades anunciaron que no alzarán sus coberturas.

“En septiembre del año pasado con esta Comisión acordamos no subir los planes vigentes. Ahora acordamos lo mismo, todas las Isapres congelarán sus precios. Pues bien, en agosto de este año se hará efectiva el alza que dejamos pendiente con el primer congelamiento”, explicó.

«No hay fundamento teórico para justificar que las Isapres incrementen el valor de los planes»

En la pasada sesión de la instancia, los legisladores escucharon al Superintendente de Salud, Patricio Fernández, quien aseguró que “no hay fundamento teórico para justificar que las Isapres incrementen el valor de sus servicios del periodo 2021-2022”. Sin embargo en la ocasión los senadores consultaron por el alza 2020-2021 postergada.

Ahora al conocer la versión oficial del gremio, el senador Quinteros manifestó que “el estado de alerta sanitaria que vive el país, faculta al Gobierno para dejar sin efecto este aumento de precios de los planes (…).

El Ejecutivo puede y debe intervenir para impedir este verdadero abuso de las Isapres que no sólo tuvieron millonarias utilidades el año pasado. Además la Superintendencia estableció que para este año el rango de reajuste debe ajustarse en una banda de rango que tienen índices negativos de entre un 0,5 y 0,9%”, sentenció.

En la misma línea, el senador Girardi aseguró que “el Gobierno no tiene intención de regular las alzas, el proyecto de reformas las Isapres no sirve porque son cambios cosméticos y ahora viene una Convención Constitucional que seguramente va a cambiar el eje de la salud, entonces mientras no queda más que esperar un mensaje que impida cualquier cobro en pandemia”.

Complementando lo anterior, la senadora Goic hizo ver que “le sugiero a la Asociación de Isapres que reevalúe su decisión de concretar el alza que había quedado congelada, la gente va a recurrir a la justicia para evitar aquello». «Nadie va a entender que salgan diciendo que este año nuevamente van a congelar el alza y en agosto les lleguen cartas a los afiliados diciendo que deben pagar lo pendiente”.

Finalmente la senadora Ena Von Baer enfatizó la necesidad de comunicar con claridad lo que pasará.