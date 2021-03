Kramer es investigado por construir inmueble sin permiso municipal

Stefan Kramer se ha llenado de criticas, luego de que un reportaje de Canal 13 revelara que el comediante es acusado de construir una casa sin permiso de edificación.

«Sin permiso para construir» se llama la investigación de la señal, donde contaron que el humorista adquirió una vivienda ubicada en Villarrica, y la cual tras ocho años no ha sido regularizada.

De acuerdo a Canal 13, fue una fiscalización de Contraloría la que detectó las irregularidades en viviendas del sector. Además mencionaron que varios empresarios y políticos que se encuentran involucrados en la polémica.

Actualmente, la propiedad de 2.700 mt2, se encuentra a nombre de Kramer y su esposa, Paloma Solo. Y el valor del inmueble es más de 412 millones de pesos.

Contraloría detectó un inmueble comprado en 2013 por Stefan Kramer, que hasta la fecha no cuenta con permiso de edificación municipal EN VIVO 📺 #T13Central » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/Phy0BAG6N5 — T13 (@T13) March 19, 2021

El alcalde de Villarrica, Germán Vergara, señaló que «la situación nos causa harto perjuicio porque esas platas son todas directas al municipios». Agregando que «con eso podríamos hacer más calles, veredas, hacer inversiones en la parte social».

La Dirección de Obras Municipales de la comuna informó que aún no se ha realizado ningún trámite para regularizar la situación.

En cuanto a Kramer, el comediante no quiso emitir declaraciones. Sin embargo, autorizó a que se indique que está en la etapa final de recopilación de documentos para regularizar la situación con el municipio.

Pero el inmueble del comediante no es el único que no cuenta con permiso de edificación. Ya que en el reportaje detallaron que en total son 363 casas las que no cuentan con permiso municipal.

Quienes también se encuentran involucrados en la polémica, es el exanimador de televisión Raul Alcaíno y el empresario inmobiliario José Miguel Martabid.

Y la situación parece grave, ya que podría caer en un fraude al fisco, debido a las contribuciones impagas de dichos inmuebles.