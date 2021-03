En este último tiempo debido a la pandemia distintas producciones que fueron emitidas hace años han vuelto a ser exhibidas en los distintos canales nacionales.

Además ha dado la casualidad que se hna. dado a conocer secretos de esas producciones o hasta incluso los actores han sacado del baúl de los recuerdos algunos registros.

Por ejemplo esta semana Jorge Zabaleta, publicó en su cuenta de Instagram una fotito junto a dos compañeros de una recordada teleserie.

Se trata de Ingrid Cruz y Diego Muñoz, mientras estaban en las grabaciones de la teleserie de Canal 13, Cerro Alegre.

En esta los tres chiquillos aparecen posando delante de una puerta en los inicios de su carrera actoral, lo que llamó la atención de quienes lo siguen en la red social.

“¡Miren lo que encontré!”, escribió Jorge Zabaleta, y claro de una reaccionó la actriz respondiendo al recuerdo publicado por su amigo.

“¡22 años atrás! ¡Un suspiro! Te quiero tanto”, comentó ella. Al igual que Diego Muñoz, quien respondió brevemente a la postal con una palabra: “Amores”, junto a un emoji de corazón.

Además otros aprovecharon de bromear con el aspecto de Zabaleta en la imagen, pues se ve con barba y bigote, un look que no es común en él. “¿Quién es el vendedor de artesanías que está con la Ingrid y Dieguito?”, comentó bromeando Sebastián Layseca, a lo que el actor respondió que solo alcanzó a grabar una escena con el look.

“Me dejaron hacer solo un capítulo con ese look”, lamentó el intérprete.

Acá te dejamos la postal:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Zabaleta (@zabaletachile)

JORGE ZABALETA Y SU HIJA EN TIK TOK

No hay duda que Tik Tok es la app del momento e incluso grandes y chicos disfrutan de esta y sus desafíos.

En ese sentido muchos «famosos» se han unido a la app y comparten registros con sus seguidores.

Uno de ellos es el actor Jorge Zabaleta y si bien él no tiene cuenta en esta App quiso aceptar un challenge junto a su hija Milagros.

Este desafío consistía en escuchar parte de canciones y adivinar cuáles son: