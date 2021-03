Alicia Silverstone sin duda era el amor platónico de muchas ya que fue una se las actrices mas populares en los 90s.

Y como no, si además de talento era dueña de una belleza indiscutida. Por eso llegó a participar en pelis como Clueless, Batman & Robin y también de videoclips de Aerosmith.

Ahora, nos hemos enterado que la linda intérprete está de regreso a las pantallas con un rol protagónico en la nueva película Sister of the Groom (La hermana del novio, en español).

Este filn es una comedia romántica, y Alicia Silverstone interpreta a una mujer que cumple 40 años que se da cuenta que debe hacer un cambio en su vida.

Pero todo esto durante el fin de semana de la boda de su hermano, por lo que la cosa se pone buena..

De acuerdo a lo publicado por El País, la reina de este género es Jennifer Aniston y es a ella a quien casi siempre le ofrecen primero los roles protagónicos, pero no hace mucho era Alicia quien tenía este lugar en Hollywood.

LOS DIFÍCILES MOMENTOS DE SILVERSTONE EN SU CARRERA

Debido a su gran fama en los años 90s la actriz fue una de las figuras más afectadas por el acoso de la prensa y de la misma industria.

De hecho la actriz es catalogada como la primera víctima del internet, principalmente por ataques misóginos y machistas que estaban dirigidos hacia ella en la red.

Uno de los episodios más fuertes que vivió la intérprete fue en la época que rodó Batman & Robin. Esto ya que ella había subido de peso y fue altamente hostigada y ridiculizada por aquello.

La cosa llegó a tal punto que incluso el director de la película como el mánager de la actriz emitieron un comunicado en el que revelaron que Silverstone ya había perdido cinco kilos “y va camino de perder otros cinco”.

Fue precisamente este acoso el que afectó el autoestima de Alicia y la llevó a abandonar temporalmente su profesión y hasta cuestionar su carrera en la actuación.

Por último, esta oscura época de su vida cambió cuando contrató un nuevo representante. “Yo sabía que no estaba bien reírse del cuerpo de la gente, pero no respondí como una guerrera diciendo ‘que se jodan’, sino que seguí caminando. Dejé de amar la interpretación durante mucho tiempo, hasta que mi nuevo manager me aclaró que no tenía por qué hacer nada que no quisiera”, señaló la actriz en una entrevista con The Guardian.