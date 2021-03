«Y se marchó»: La divertida despedida de «Hola Chile» a José Antonio Neme

José Antonio Neme sólo alcanzó a estar ocho meses en La Red y ya está listo para volver a Mega, su antigua casa televisiva.

La noticia sorprendió a todos por lo repentino de la decisión, así que Neme tuvo que confirmar su salida del canal y Pauta Libre.

Ante las dudas. Me siento agradecido y muy satisfecho con el resultado de @pautalibrelared y mis admiradas compañeras. Yo dejo este grab proyecto q ya tiene vida independiente. Sigan apoyando cada domingo al panel en su incansable búsqueda x la verdad. Gracias! — Jose Antonio Neme (@jananeme) March 29, 2021

A pesar de que el periodista terminó su contrato con Mega en malos términos, explicó a Las Últimas Noticias que ya está todo conversado y los proyectos que le ofreció el canal terminaron por convencerlo.

“(Me convenció) la aventura y las garantías de libertad que me dio el canal. Me pareció interesante hacer un periodismo que había desarrollado en La Red y adaptarlo a Mega en un formato matinal. Lo primero que pregunté fue cuál era mi margen de acción. Me dieron libertad de prensa, de información y confían en mi criterio” afirmó Neme.

El contrato del periodista terminaba el 31 de marzo, y sus ex compañeros de Hola Chile usaron unos minutos del programa para despedirse de él de una particular forma.

La despedida a José Antonio

Al final de Hola Chile, Julia Vial y Eduardo de la Iglesia bromearon sin filtro sobre la salida de José Antonio Neme de La Red

“Los dejamos con la excelente canción para todos ustedes y nos vemos mañana… pónganle ‘wendy’“, dijo Julia mientras despedía el programa.

En las pantallas comenzó a sonar “Un velero llamado libertad”, de José Luis Perales.

Al ritmo de los versos “y se marchó y a su barco le llamó, Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas…” se mostró una fotografía de José Antonio Neme, entre las risas del panel.

El momento generó suspicacias entre los televidentes, que pensaron que entre los animadores y Neme existía mala onda.

Lo que se confirmó esa misma tarde en el programa Me Late de TV+. «Los rostros de La Red no estaban contentos, ya que ganaba más que ellos (…) La Julia, no lo tragaba mucho, era demasiado comilón, y los hacia sentir en un pedestal de omnipotencia» comentaron los panelistas.

Además en el programa revelaron el millonario sueldo que Mega le ofreció a Neme para que aceptara el trabajo.

«La cifra que va a pagar Mega a partir del lunes por José Antonio Neme porque están asustados con el rating, (..) es nada más ni nada menos que 13 millones 500 mil pesos», reveló Daniel Fuenzalida.