Xuxa hace crudas declaraciones sobre el Covid-19: «Yo maté a mi mamá»

Por medio de su cuenta de Instagram, la cantante infantil Xuxa compartió para sus seguidores una sentida declaración en relación al Covid-19. Y es que, al igual que en Chile, la ola de contagios tiene muy preocupadas a las autoridades de Brasil.

La cantante cuenta como tras una reunión con amigas en la playa, llegó a casa de su madre y la saludó. Esto provocó el contagio de la enfermedad, finalmente dijo «Yo maté a mi mama».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Xuxa Meneghel (@xuxamenegheloficial)

La cosa es que la madre de la artista murió en 2018 a causa de un enfermedad neurodegenerativa. Es por eso que la cantante se apresuró en contar que sus declaraciones son parte de una propaganda para sus compatriotas.

Según mencionó Bio bio, si bien no es algo que Xuxa está viviendo en carne propia, aseguró que es una pequeña historia basada en hechos reales. El duro y rápido relato ya es una realidad de miles de personas al rededor del mundo que han sufrido la pérdida de algún ser querido a causa de la enfermedad.

El llamado de atención de Xuxa

«Estamos en lo peor de la pandemia de Covid-19. Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de abrir camas. El dinero ya no es una solución», señaló Xuxa en su publicación.

Al mismo tiempo. explicó que la única forma de sobrepasar el colapso en por medio de la educación y concientización de la población. «Ahora es un esfuerzo para nosotros salir de esto mientras no llegue la vacuna. ¡Ayudemos a los profesionales sanitarios!», añadió finalmente.

La cantante con su potente video tuvo la intención de provocar un cambio en las personas del país, además de hacer un llamado de atención a respetar las medidas sanitarias y los resguardos básicos contra la enfermedad. Y es que la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, anunció que Brasil ya registró al rededor de 314 mil muertes por coronavirus.

Estas declaraciones se unen a lo que mencionó recientemente sobre los presos de su país y el testeo de remedios y vacunas. Aun cuando se disculpó al respecto, estas nuevas declaraciones la mantienen en el ojo público.