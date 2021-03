La polémica entre Chino Ríos y Guarello que involucró a Bonvallet

Esta semana Marcelo Ríos nuevamente da que hablar. Y es que esta vez el «Chino» generó polémica por criticar al periodista Juan Cristóbal Guarello abiertamente.

Por medio de su cuenta de Instagram, el tenista replicó las palabras de Francisco Muñoz, alias ‘Pancho Malo’. El barrista, anunció acciones legales contra el periodista deportivo, ya que no le parecieron adecuadas declaraciones sobre él en el nuevo libro que Guarello estrenará en abril, “País barrabrava». Y es que La Tercera subió un extracto del texto que contará detalladamente sobre las hinchadas clásicas de Chile.

“¿Recién te das cuenta que este tipo es una mentira, que inventa para poder seguir comiendo, que la envidia a la gente exitoso no lo deja vivir?”, escribió Ríos apoyando a Pancho Malo. “Tira mentiras y después se esconde el maraco. Pero de eso hoy en día se puede vivir en Chile y, como no le da para más, busca lo más fácil”, agregó a la dura crítica sobre el periodista.

Según mencionó Bio bio, el Chino Ríos también mencionó al fallecido comunicador deportivo y ex futbolista Eduardo Bonvallet. “Lo que haga ‘Pancho Malo’ no me interesa. Yo hablo de Guarello, que sé la mierda de persona que es. Bonvallet era el único que decía la verdad pero a su manera, y se las decía al matorral de cejas de Guarello”, agregó Marcelo..

Las reacciones en redes sociales no se dejaron esperar. Mientras que varias apoyaban a Ríos, otros defendieron a Guarello y criticaron con todo a Bonvallet. Sin embargo las críticas superaron los límites con fotos que afectaron a la familia del ex deportists. Y fue su hija, Daniela Bonvallet quien declaró al respecto.

Acabo de ver una foto de mi papá muerto, jamás la había visto, me dolió el corazón verla, creí me desmayaba, me duele el alma la miseria humana. ¿Como es posible sean capaces de subir una foto así? Quede mal mal. Con una tristeza profunda. Maldad pura. — Daniela Bonvallet Setti (@danibonvallet) March 29, 2021

La esperada respuesta

Fue durante la tarde de hoy que el periodista Juan Cristóbal Guarello respondió a las críticas del ex numero 1 del ranking ATP. Todo pasó durante el programa de Radio ADN “Los Tenores”.

“Ayer La Tercera publicó un extracto. Extrajo una pequeña parte de mi libro Barra Brava. Tres páginas. Y sale mencionado ‘Pancho Malo’. Pero el libro no es de ‘Pancho Malo’”, comenzó señalando en periodista, señalando que el personaje está presente para darle contexto a un análisis más grande.

“No es de ‘Pancho Malo’ el libro. Habla de muchas más cosas, habla de los últimos 40 años en Chile en la tribuna, de cambio social. En definitiva, es un ensayo…, un ensayo”, explicó Guarello.

Para finalmente rematar con declaraciones directas al Chino Ríos: “Y lo otro, lo de Marcelo Ríos…, lamento que critique algo que no leyó, que no sabe. Lo de siempre. No sabe. Hablemos sin saber. Pero el libro es mucho más que eso, es mucho más que eso”, expresó el periodista.