Esta lunes 8 de marzo Paula Cometa y Lea Cáceres quienes son parte de LasTesis, conversaron con ADN.

Junto a Mirna Schindler ellas analizaron el estado en que se encuentra el feminismo, cómo se han posicionado las demandas a favor de la igualdad de género, y el significado que le dan a su performance luego del impacto mundial que tuvo.

En esta línea indicaron que la canción se trata de “cómo lo personal se transforma en político“. “Esto era una acción que tenía por resultado un corte de calles en Valparaíso y nada más, entonces es totalmente inesperado todo lo que ocurrió después, pero es finalmente el resultado de esto de las experiencias del cuerpo como un dispositivo de memoria de hechos que no hemos vivido mujeres más jóvenes como la dictadura (…) Pero tenemos esa carga igual, esa carga de mujeres mayores, y desde muy chicas, niñas muy chicas que también hicieron la performance, entienden y comprenden que está pasando algo estructural, algo sistemático, que no se trata de ser solidaria con otra, eso está, pero también lo personal”, señaló Paula Cometa.

A esto, las miembros del colectivo agregaron que “siempre cargamos la culpa y la responsabilidad a la víctima por provocar una situación de violencia y de violación. Como mujeres y cuerpos que comprendemos esa dimensión -que no va a ocurrir en un varón homosexual-, tenemos que empatizarlo, tenemos que decirlo, que no te ocurre no solo a ti, le ocurre a 40 mujeres y a mujeres de Kenia, de la India, del Amazonas… no estamos solas porque comprendemos esa situación”.

En tanto, Lea Cáceres hizo hincapié en que en el contexto de pandemia, el feminismo ha tenido que hacerse cargo también de visibilizar los casos de violencia doméstica que se incrementaron durante el confinamiento.

“El confinamiento y la violencia doméstica aumentan los casos, hemos tenido que visualizar que eso ocurre también, por lo que continuamos trabajando”, señaló.

Revisa aquí la entrevista completa: