Luis Gnecco da positivo en test de Covid-19 y es hospitalizado

El actor chileno, Luis Gnecco, durante el fin de semana decidió internarse en la Clínica Alemana por precaución y durante esta mañana dio positivo en el test de Covid-19. El actor se internó por voluntad propia, ya que mantuvo contacto con los actores Cristián Campos y el fallecido Tomás Vidiella.

Según lo informado por ADN, el actor no tiene mayores complicaciones en su salud y solo ha presentado fiebre alta.

Los actores, Gnecco, Campos y Vidiella, compartieron labores dentro del elenco de la obra “Orquesta de Señoritas”. Esta se desarrollaba en el Teatro Oriente en la comuna de Providencia, hasta que un brote de coronavirus simultáneo brotó en el elenco. Gran parte del grupo se contagió, entre ellos Tomás Vidiella, quien falleció la semana pasada por las mismas razones.

Esta información se supo luego de que el actor Cristián Campos saliera positivo en el PCR realizado en las grabaciones de la nueva temporada de «Verdades Ocultas». A este grupo de actores se les suma Mauricio Pesutic.

El estreno de Got Talent

El actor, es parte del jurado en el nuevo programa de talentos de Mega, «Got Talent Chile». Sin embargo, el medio declaró al respecto de su participación.

«Luis Gnecco no se contagió en Got Talent Chile, pues el programa se grabó entre el 2 y el 12 de febrero. Nadie se contagió durante las grabaciones, ya que se realizaban PCR de forma periódica». Por lo que el programa no sufrirá retrasos tras la hospitalización de Gnecco. De igual forma, no quisieron referirse al estado de salud o a la vida personal del actor.

Los demás actores

Por su parte, Cristian Campos habló con La Tercera y contó que la toma del PCR fue simultánea. Él en las grabaciones de Verdades Ocultas y sus compañeros en el Teatro Oriente. Asimismo, desmintió ser él quien contagió a sus compañeros de elenco.

También explicó que los actores se mantuvieron en contacto por WhatsApp para estar al pendiente de la salud de todos, pensando también en el estado de Vidiella.