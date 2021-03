“Aquí no hablamos de una delincuencia que busca darles sustento a las familias. Acá hay un tipo de delincuencia que, incluso, sin llevarse nada, están dispuestos a quitarte todo» dijo Moya

La muerte de la pequeña Tamara a manos de un delincuente ha impactado a todo Chile.

En este contexto debemos recordar que el pasado 25 de marzo el sujeto sindicado como sospechoso de su asesinato falleció tras ser abatido durante un portonazo a un carabinero. Sobre este tema el papá de la menor conversó con Ciudadano ADN.

“El autor material de la muerte de mi hija está muerto, y no me cabe duda de eso. Si bien, él fue quien percutó el disparo, yo como padre considero que todas las personas que estuvieron en el lugar del suceso son igual de responsables. Es por eso que, el crimen de mi hija aún no se esclarece completamente“, aseguró.

Él además sostuvo que “si mi hija ha recibido algo de justicia, no fue gracias a la investigación policial, ni a la de fiscalía. Fue una especie de coincidencia macabra, en donde se puso en riesgo la vida de un carabinero”.

DELINCUENCIA EN EL PAÍS

Moya también se refirió a los últimos hechos delictuales ocurridos en Santiago, en los que las víctimas han perdido la vida.

“Aquí no hablamos de una delincuencia que busca darles sustento a las familias. Acá hay un tipo de delincuencia que, incluso, sin llevarse nada, están dispuestos a quitarte todo. Esa gente debe caer, no pueden seguir libres en la calle”, expresó.

Asimismo, indicó que, “es gente que no sale a robar, es gente que sale a buscar daño, a hacer sufrir. Son psicópatas, y no hay remedio para ellos, no hay forma de reinsertarlos“.

“No puedes obligar a alguien a que sea parte de la sociedad, si él no quiere incluirse. Yo entiendo que en Chile hay muchas injusticias y muchas carencias, y ojalá que el Gobierno haga algo por esos niños que ahora tienen 3 o 4 años, que, si no se les educa, probablemente en unos años más se terminen convirtiendo en delincuentes. Por eso tenemos que luchar, tenemos que tratar de salvarlos”, reflexionó.