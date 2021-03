Padre obliga a su hija a disculparse por grabarse haciendo twerking

Un nuevo video viral se tomó esta semana las redes sociales.

En este se ve a una joven bailando twerking al ritmo de una pegajosa canción, seguido de una serie de videos donde la misma joven aparece acompañada de su padre, disculpándose por su comportamiento.

“Este video lo estoy grabando para pedirle una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos que he estado subiendo en los que me denigro, esto lo hago con toda la vergüenza porque no fue la educación que mis padres me enseñaron” son las palabras que repite la menor mientas mira a la cámara.

El padre cuestiona la actitud de su hija por hacer twerking y le pide que le explique sus motivos grabar el video. “Tú eres una niña de casa, tú vas bien en la escuela, tú no tienes por qué estar enseñando las nalgas” enfatiza el adulto “¿Por qué haces este tipo de cosas? ¿Eso eres tú, esos videos te representan en algo?” añade mientras mira muy enojado a su hija.

VIDEO VIRAL

El video se masificó en twitter luego de el usuario Arturo Luna lo publicara en su perfil y las reacciones no se hicieron esperar.

A pesar de que muchos adultos aplaudían la actitud del padre por intentar corregir a su hija, muchos otros estuvieron en desacuerdo en que usara las redes sociales para exponer su castigo.

Una gran cantidad de comentarios además tildaron de machista al padre, e hicieron énfasis en el hecho de que el video es inofensivo y que no justificaría la reacción y el castigo.

Te dejamos el video viral para que tu también opines

Padre de familia reprende fuertemente a su hija y la obliga a ofrecer una disculpa tras sorprenderla grabando videos en TikTok bailando twerking. ¿Qué opinan de esto? pic.twitter.com/OJDyHEe70m — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) March 5, 2021

