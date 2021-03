Pepe Le Pew ya no será parte de «Space Jam: A New Legacy»

La nueva y esperada película que trae a los Looney Toons junto a LeBron James no tendrá a uno de sus personajes clásicos. Pepe Le Pew no participará de la cinta tras polémica en redes sociales.

Aun cuando ya existían escenas ya grabadas de «Space Jam: A New Legacy» que incluían al zorrillo francés, esta fue eliminada después de que se cambiara al anterior director, Terence Nance por Malcom D. Lee.

En la escena salía a Le Pew acosando a una mujer para después ser detenido por la figura de los Lakers. No obstante, y aun cuando la decisión se tomó por temas de dirección, entra en contexto la columna de Charles M. Blow para The New York Times.

En esta, el autor sumó al personaje de Pepe a la cultura de la violación, comentario que causó revuelvo en las redes sociales.

«Los blogs de RW están enojados porque dije que Pepe Le Pew se sumaba a la cultura de la violación. Veamos. 1. Agarra / besa a una chica / extraña, repetidamente, sin consentimiento y en contra de su voluntad. 2. Ella lucha con todas sus fuerzas para alejarse de él, pero él no la libera. 3. Cierra una puerta para evitar que ella se escape» mencionó.

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see.

1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will.

2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her

3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR

— Charles M. Blow (@CharlesMBlow) March 6, 2021