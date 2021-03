Paty Maldonado criticó cobertura de JC Rodríguez en Caso Tomás

Sin duda que el caso de Tomas Bravo tiene a todo el país pendiente ya que ha causado gran conmoción.

En este contexto este martes se dio a conocer que se rechazó la prisión preventiva por homicidio calificado para el tío abuelo del pequeño.

Este tema ha sido ampliamente en la TV por ejemplo en los matinales, por lo que Paty Maldonado ocupó su programa de YouTube para criticar la cobertura de la muerte del menor.

“Cada canal busca cómo ganarle al otro, y busca la sintonía y tratar de ganar el día», comenzó señalando.

«Pero el hecho de ganar el día no significa que sigamos jugando con los sentimientos de las personas. Me parece que la TV hoy día ha hecho una fiesta, un festín con la muerte de este niño», agregó.

Con esto, apuntó directamente a ‘Contigo en la mañana’, conducido por Julio César Rodríguez: “Parte a las 8 y a las 12 del día recién dejaron de hablar del tema del niño. Toda la mañana completa desde el tío a la abuela, vecinos aquí y allá”, detalló Maldonado.

SU OPINIÓN SOBRE JC RODRÍGUEZ

Maldonado dijo que no iba a juzgar en específico a Julio César “porque no va a faltar el que diga que lo estoy criticando».

«Quiero decirles que lo conozco hace muchos años», aseguró la opinóloga, pero agregó que “uno de los ganadores de todo lo que ha ocurrido, respecto a la pandemia y al 18 de octubre, es Julio César Rodríguez. Que le gusta el show, le gusta, pero eso no tiene nada malo”.

“Pero lo vi en el siguiente ejercicio: una pizarra, con la otra niña que tiene la voz que me enferma, y diciendo ya, resulta que el día 1 el señor abuelo va a tomarse una bebida… y empieza a hacer un recorrido de todo lo ocurrido”, dijo.

“Yo me imagino que hay expertos en esto, peritos en criminología, que yo sepa Julio César es periodista. Entonces encontré que está bien que tú quieras ganar, que tu canal tenga buena sintonía, como lo ha tenido hasta ahora, porque no me cabe duda que chv se lo ha llevado todo”, agregó Maldonado.

Según la conductora, CHV fueron los únicos que entrevistaron a la mamá y al papá, “y Julio César fue a la casa de la abuela. Caso único. Ok. Es parte del negocio”.

“Pero por favor, tengan un poco de consideración por ese pequeño que ha sido asesinado y que todavía no se descubre exactamente, porque incluso hay cosas contradictorias en lo que dice. Que el niño habría muerto por asfixia, ahora llega una noticia de que no está tan claro, y al final es como ¿en qué quedamos?”, dijo al aire.

Luego cerró: “Yo sé que Chile ha perdido el norte en muchas cosas, yo estoy de acuerdo de que todos estamos con sentimientos encontrados en este caso y que queremos que se aclare y que pague el que tenga que pagar”.