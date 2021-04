Este martes se estrenó la octava temporada de Acapulco Shore. El reality televisivo derivado del original «Jersey Shore», sin duda causó furor en el público mexicano, quienes esperaron ansiosos el estreno. Y es que el irreverente programa siempre da que hablar.

Al respecto, algunos de los participantes contaron un poco de lo que se vendrá esta temporada, además de la participación de nuestra querida Ignacia Michelson.

Karime, es la única «Shore» que ha estado en pantalla desde la primera temporada, por lo que habló con Infobae México sobre lo que opina de esta última entrega, además de los nuevos desafíos que trae lidiar con nuevas personas.

«Esta temporada estuvo buenísima, puro fuego. La mejor casa que hemos tenido en todas las temporadas. Me fui con todo con mis mejores amigos, estuvo increíble. Nos dejamos ir como gordas en tobogán como hace mucho no me veían, me dejé ir con todo, sin bragas. Como es pandemia no pudimos dar la famosísima “Putivuelta”, era putivuelta en casa, antro en casa, entonces todos contra todos», dijo finalmente al medio.

¡Lo nuevo!

Esta octava temporada de «Acapulco Shore» también estuvo más abierta a hacer algunas cosas distintas. Y es que las cosas han cambiado y todos lo sabemos, por lo que el programa le dio más espacio a la diversidad sexual agregando entre los participantes a Jaylin Castellanos, la mujer trans también conocida en las redes sociales como “La Barbie mexicana”.

Castellanos confesó ser una persona sensible, aun cuando no siempre lo deja ver. También señaló que su periodo de transición no fue fácil , pero que convivir con el resto de los «Shores» le hizo estupendo.

«Convivir en una casa con más de 15 personas te vuelves loca y más con tantos hombre buenos, guapos, lindos, amables, que me tratan como princesa. De parte de las niñas me trataron súper bien, no todas, como lo que soy, una mujer totalmente, sin criticarme, sin juzgarme. Fue una experiencia que me la llevo para siempre y volvería a estar en otras vacaciones con estas hermosas personas», dijo Jaylin al medio.