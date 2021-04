Durante el matinal de CHV, conducido por Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez muchos fueron testigos de un incómodo momento. El invitado a conversar al programa fue el senador UDI, Iván Moreira, quien no evitó «coquetear» con la animadora. Cabe recordar que no es la primera vez que pasa algo incómodo en «La Mañana de Chilevisión».

Todo pasó en medio de un debate político respecto al revés del Gobierno ante el Tribunal Constitucional en relación al tercer retiro del 10%. Y es que luego de que Monserrat Álvarez le hiciera al una pregunta a Moreira en el matinal de CHV.

«Yo ayer escuché que usted no estaba a favor de que el Gobierno, en su nueva ley, pusiera un impuesto a este 10%. ¿Escuché bien o fue un sueño? Porque estaba a punto de dormir», preguntó la periodista. Sobre la misma, Monserrat recibió una broma de Julio César Rodríguez, quien dijo: «Lo que sería grave que soñara con usted, ya estaríamos traspasando todos los límites».

El «coqueteo» de Moreira

Según señaló La Cuarta, de ahí en adelante se generó un pequeño dialogo bastante fuera del tema de conversación. «No se deje provocar por los dichos de Julio César porque lo más importante de esto es que yo también soñé con usted», señaló el senador, quien obtuvo inmediatamente respuesta de la periodista, claramente incómoda.

«No sé si quiero seguir con esto, no es mi tipo señor Moreira. No siga con esto, por favor», señaló la conductora. Sin embargo, como quien no quiere la cosa, Iván Moreira continuó refiriéndose al tema, mencionando que unos días atrás Julio César y Monserrat habían conversado sobre algunas intimidades en el programa. Nuevamente, Monserrat Álvarez le pidió al senador que dejara el tema de lado.

La situación ya se fue más lejos cuando Julio César señaló que el senador se había «puesto galán», a lo que Monserrat señaló que no estaba interesada en Moreira. «Pero no es mi tipo…. ni físico… está muy viejo para mí», dijo. La declaración le causó gracia a Moreira, quien le dijo: «¿Muy viejo? Por favor».

Finalmente se cerró el tema después de que Monserrat señalara que estaba en pareja, a lo que el senador no evitó responder: «yo estoy felizmente casado, pero uno puede decirle una buena palabra a una persona».