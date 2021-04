En una reciente entrevista con Vanity Fair, Elliot Page, conocido antes como Ellen Page, entregó detalles de su infancia. Por lo que reveló que adoptó una identidad masculina desde muy pequeño.

“Todas las personas trans son tan diferentes y mi historia es absolutamente solo mi historia. Pero sí, cuando era un niño, absolutamente, al 100%, era un niño”, dijo el intérprete.

“Sabía que era un niño desde que era pequeño. Escribía cartas de amor falsas y firmaba como ‘Jason’. Cada pequeño aspecto de mi vida, eso es quién era, quién soy y quién sabía que era“, sostuvo.

«POR FIN PUEDE SER QUIEN REALMENTE ES»

Además el actor afirmó que ahora sí puede ser quien es realmente, pero de paso sigue sintiendo pena por aquellos comentarios desubicados que recibió.

“Simplemente no podía entender cuando me decían: ‘No, no lo eres. No, no podrás ser así cuando seas mayor’”, dijo, agregando que “ahora finalmente estoy volviendo a sentirme como soy, y es tan hermoso y extraordinario, y en cierto modo aún hay dolor”.

En esa línea, reafirmó que “la diferencia más significativa es que realmente soy capaz de existir. Solo existo por mí mismo, como poder sentarme conmigo mismo. No tener una distracción constante, todas estas cosas de las que no somos conscientes“.

“Por primera vez, ni siquiera sé cuánto tiempo, realmente puedo sentarme solo, estar solo, ser productivo y ser creativo. Es una simplificación excesiva decirlo de esta manera, pero me siento cómodo. Siento una diferencia significativa en mi capacidad de simplemente existir, y ni siquiera de un día a otro, sino de un momento a otro“, manifestó.

“Esta es la primera vez que me he sentido realmente presente con la gente, que puedo estar realmente relajado y no tener una ansiedad que siempre tenía“, cerró el actor de Juno.

Recordemos que Elliot Page anunció que era transgénero en diciembre de 2020, recibiendo el apoyo de sus fans y colegas.