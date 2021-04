Esta semana se dio a conocer una campaña a través de redes sociales de una familia chilena que está solicitando ayuda financiera para lograr transportar a su perro Santi a España, lugar donde viven actualmente.

La historia completa sobre el fallido viaje se ha compartido en la cuenta de Instagram que crearon para viralizar su caso.

Resulta que la familia que antes vivía en Viña del Mar, se trasladó a vivir a España en junio de 2020. En eso momento no se llevaron a Santi, que quedó a cargo de una persona que lo cuida y alimenta.

Estos últimos meses ellos han estado muy preocupada por su mascota ya que no come y tampoco tiene ánimo para jugar. La persona que cuida de Santi cree que el perro está realmente depresión.

Es por eso que la familia se decidió a transportarlo a España. Para eso se preocuparon de Santi que tuviese sus vacunas, la autorización correspondiente del SAG, el chip de identificación y una caja de transportes para perros gigantes.

Al momento de llegar al check in del vuelo les informaron que la aerolínea Iberia no podía transportar al animalito porque él pesa 57 kilos y excede lo permitido.

La única opción que les dieron para transportarlo fue que pagaran un sobre cargo de 3 mil euros, aproximadamente 2,5 millones de pesos.

La familia que no cuenta con el dinero suficiente para transportar a Santi inició una campaña en la plataforma Go Fund Me, donde están recibiendo donaciones en dinero de gente que se interesó en el caso.

La viralización de su historia la lograron gracias a la cuenta de Instagram. La familia además publicó los precios de distintas cotizaciones para poder transportar a Santi.

En total la familia ya ha recaudado 2.100 euros, y aún siguen recibiendo donaciones, ya que el precio para lograr llevar a Santi a España va desde los 3 mil a los 4 mil Euros.