Sabemos que reconocerás al menos una de estas películas, ¿Quién no quiso ser bailarín luego de ver una de estas?

Cada 29 de abril, además de ser el cumpleaños de la mítica Uma Thurman, se celebra el Día Internacional de la Danza. Es por eso que en Radioactiva hicimos una selección de películas dedicadas al baile. Y es que con la pandemia, aun podemos bailar en casa, o mover el esqueleto directamente a nuestros sillones a disfrutar de una buena película.

Tenemos películas para todos los gustos: algunas súper nuevas y clásicos necesarios del baile, para ver con cual te tintas este día o para el fin de semana:

Step Up

La primera entrega de esta cinta narra la vida de Tyler Gage, un joven poco privilegiado que conoce a y la bailarina moderna Nora Clark, quien lleva una vida cómoda, completamente diferente al personaje interpretado por Channing Tatum , ambos se encuentran atrapados en una situación que involucra su futuro. Por lo que deciden trabajar juntos, ya que en verdad, no tienen otra opción.

La saga de Step Up ya cuenta con cinco pelis, y aunque relata historias distintas en cada una de ellas, hay una conexión irrefutable: el amor por el baile. Uno de los personajes más recordados desde la segunda película es Robert «Moose» Alexander III, más conocido como Moose, interpretado por el actor y bailarín Adam Sevani.

De estos films, sólo la primera y la última puedes encontrarla en Netflix

Honey, la reina del baile

Para los nostálgicos de los 2000, «Honey» sin duda es un «hay que ver». La cinta protagonizada por Jessica Alba fue parte de la adolescencia de muchos quienes soñaron con ser bailarines de hip-hop tras verla.

«Una tenaz y atractiva bailarina de la ciudad se convierte en una exitosa coreógrafa de videos musicales, pero su carrera se ve amenazada cuando su mentor la extorsiona», es el adelanto que entrega Netflix sobre la historia de Honey Daniels, la camarera y profesora de danza que no solo triunfó como coreógrafa que a lo largo de la trama muestra su amable corazón. Todo acompañado de mucha música y espectaculares pasos de bailes.

Te dejamos una escena increíble de la peli:

Foot Loose

Les dijimos que hay un poco para todos. Y es que esta película de baile es un clásico necesario. Y aunque no está en la plataforma de Netflix, no podíamos no mencionarla en esta lista del Día Internacional de la Danza. Y es que la historia nos lleva a los años 50, donde Ren McCormack (interpretado por el mítico Kevin Bacon), es un adolescente que llega a un extraño pueblo.

Y es que en el lugar, el ayuntamiento prohibió el baile y la música rock, luego de que un terrible accidente arrebatara la vida de cinco jóvenes. Nuestro protagonista llega con aires de cambio e inyecta el poder del baile y la música en la cabeza de sus amigos, cosa que no pone nada feliz a las autoridades del pueblo. En especial, encontrarán la mirada severa del Reverendo Shaw Moore, quien además es el padre de su interés amoroso, la joven Ariel Moore.

La película encantó a miles entonces, e incluso llegó a una nueva generación con una remasterización de la película el año 2011.

Dirty Dancing

Si hablamos de baile, está película sin duda tenía que estar en la lista. La cinta cuenta la historia de Frances «Baby» Houseman, quien durante un viaje familiar cae rendida a los pies de un imponente y rebelde instructor de danza. Un drama de baile que sin duda no debes dejar de ver, y es que regaló a la industria del cine una espectacular escena que ha sido usada de referencia en varias ocasiones, además de un baile al ritmo de la mítica canción «The Time».

Además, ¡está en Netflix!

Para los adolescentes de hoy

Bueno, si consideras que estás películas ya se alejan de tus gustos. También hay nuevas producciones que hablan del baile y el trabajo en equipo. Te dejamos aquí un par de ellas en el Día Internacional de la Danza que puedes encontrar en Netflix.

Work it: al ritmo de los sueños

«Una estudiante genial pero torpe se propone ingresar a la universidad de sus sueños. Para lograrlo, busca transformar a un grupo de inadaptados en campeones de la danza», es la sinopsis que muestra Netflix. La película está protagonizada por la actriz y cantante Sabrina Carpenter y el actor Jordan Fisher.

Siente el ritmo

Esta película de baile está protagonizada por una de las estrellas de «Descendientes», Sofia Carson. Cuenta la historia de una joven bailarina, que tras un pequeño inconveniente para conseguir un puesto en el escenario de Broadway vuelve a su ciudad natal, donde encuentra que su primera escuela de danza está en graves aprietos. Por esto decide quedarse como entrenadora, para llevar a este particular grupo a lo alto de la danza.