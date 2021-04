Hacker filtró los datos de más de 500 millones de usuarios de Facebook

La red social Facebook confirmó que sufrió la filtración de información personal de más de 533 millones de sus usuarios.

La información la liberó un hacker de manera gratuita, en un foro de tecnología. Incluye un listado con números de teléfono, correos electrónicos, nombres completos y fechas de nacimiento de los usuarios afectados.

Este problema afectó cuentas de usuarios de más de cien países, entre ellos Chile. Se estima que son más de seis millones las cuentas afectadas en el país.

A pesar que desde Facebook insisten que los datos filtrados son antiguos, el medio Business Insider confirmó que gran parte de los datos sí están actualizados. Esto afecta de manera directa la privacidad de los usuarios.

Alon Gal es director de tecnología de Hudson Rock, una empresa dedicada a la ciberseguridad. Él fue el primero en dar la voz de alarma sobre la filtración de los datos de cuentas de Facebook.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.

This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.

I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021